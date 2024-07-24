Чехия выделит более $21 млн на поддержку украинской экономики

Чехия выделит более 21 миллиона долларов на гуманитарную поддержку, развитие и экономическую помощь Украине.﻿ Об этом в интервью рассказал премьер-министр Чехии Петр Фиала, сообщает Укринформ.

"В прошлом году мы выделили 500 миллионов крон (более 21 млн долларов) на проекты в рамках гуманитарной, экономической помощи и на развитие Украины. Наше государство способствовало, например, разминированию пострадавших от войны сельскохозяйственных территорий в Харьковской, Херсонской и Сумской областях" , - рассказал он.

Также Фиала сообщил, что в этом году Чехия так же предоставит Украине гуманитарную поддержку, развитие и экономическую помощь на сумму 500 миллионов крон (более 21 млн долларов).

"За первые шесть месяцев этого года уже потрачено около половины этой суммы. Чешские фирмы будут поставлять, например, водоочистные установки и оборудование для хирургических кабинетов или реабилитационных центров Днепропетровской области" , - отметил он.

Кроме того, Фиала отметил, что чешские компании поддерживают Украину с самого начала полномасштабного российского вторжения. Уже в первый год они начали налаживать контакты с новыми партнерами.