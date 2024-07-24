Чехия выделит более $21 млн на поддержку украинской экономики
Чехия выделит более 21 миллиона долларов на гуманитарную поддержку, развитие и экономическую помощь Украине. Об этом в интервью рассказал премьер-министр Чехии Петр Фиала, сообщает Укринформ.
"В прошлом году мы выделили 500 миллионов крон (более 21 млн долларов) на проекты в рамках гуманитарной, экономической помощи и на развитие Украины. Наше государство способствовало, например, разминированию пострадавших от войны сельскохозяйственных территорий в Харьковской, Херсонской и Сумской областях", - рассказал он.
Также Фиала сообщил, что в этом году Чехия так же предоставит Украине гуманитарную поддержку, развитие и экономическую помощь на сумму 500 миллионов крон (более 21 млн долларов).
"За первые шесть месяцев этого года уже потрачено около половины этой суммы. Чешские фирмы будут поставлять, например, водоочистные установки и оборудование для хирургических кабинетов или реабилитационных центров Днепропетровской области", - отметил он.
Кроме того, Фиала отметил, что чешские компании поддерживают Украину с самого начала полномасштабного российского вторжения. Уже в первый год они начали налаживать контакты с новыми партнерами.