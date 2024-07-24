Британия подписала с Германией оборонное соглашение из-за Трампа

Германия и Великобритания, которые являются крупнейшими европейскими донорами военной помощи Украине, заключили оборонный пакт. Соглашение положит начало новым отношениям между странами в области обороны.﻿ Об этом пишет Politico, сообщает Цензор.НЕТ.

Оборонный пакт Берлин и Лондон подписали на фоне растущих опасений, что победа республиканца Дональда Трампа на выборах в США в ноябре может стать катастрофой для европейской безопасности.

Обеспокоенность тем, что Вашингтон может резко уменьшить поддержку Украины в следующем году, усилилась после того, как Трамп избрал Джей Ди Венса своим вице-президентом в предвыборной гонке.

Как отмечает Politico, сенатор Вэнс неоднократно подчеркивал, что выступает против того, чтобы США выписывали так называемые "пустые чеки" на помощь Киеву в борьбе с российским вторжением.

Издание отмечает, что Великобритания является решительным сторонником Украины, и это будет продолжаться при новом лейбористском правительстве под руководством премьер-министра Кейра Стармера. Кроме этого, правительство Стармера с большим энтузиазмом относится к углублению оборонного сотрудничества с европейскими союзниками, чем его консервативный предшественник Риши Сунак.

Сообщается, что оборонный пакт был подписан в среду, 24 июля, министром обороны Великобритании Джоном Гили и его немецким коллегой Борисом Писториусом в министерском комплексе Бендлер-блок в Берлине.

Соглашение обязывает обе стороны усилить промышленную координацию и совместные операции, а также подготовиться к еще большим шагам в будущем, отмечает Politico.

"Эти визиты посылают четкий сигнал, что европейская безопасность будет первоочередным внешнеполитическим и оборонным приоритетом этого правительства" , - сказал глава британского оборонного ведомства Гили.

В Минобороны Великобритании также добавили, что "цели, изложенные в совместной декларации, включают укрепление оборонных промышленностей Великобритании и Германии, усиление евроатлантической безопасности, повышение эффективности совместных операций, противодействие новым вызовам безопасности в киберпространстве, и поддержку Украины".