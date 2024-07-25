КГВА: все беспилотники, которые этой ночью атаковали Киев, уничтожены

В ночь на четверг под прицелом вражеских дронов был Киев: во время воздушной тревоги беспилотники оккупантов заходили на столицу с разных направлений, но еще на подступах все были уничтожены силами и средствами ПВО, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко в Telegram.

По информации городских властей, по состоянию на эту минуту в Киеве без разрушений и пострадавших.

В КГВА также отметили, что в ночь на четверг ночью большое количество регионов Украины было атаковано ударными БПЛА противника.

"Можете искренне поблагодарить воинов ПВО за отличную работу. Но при этом никому не стоит забывать о выполнении личных мер безопасности. Не игнорируйте сигналы оповещения! При объявлении воздушной тревоги всегда направляйтесь в укрытие! Берегите себя!".