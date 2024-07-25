Украина вернула с оккупированных территорий еще четырех детей

В Украину удалось вернуть еще четырех детей. Они находились во временно оккупированной части Херсонской области, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, сообщает его Telegram.

"Украинцы дома! Волонтеры Save Ukraine провели еще одну спасательную операцию с временно оккупированной Херсонской области" , - сообщил он.

По его словам, на подконтрольную Украине территорию вернули двух ребят-подростков, которым 14 и 15 лет. Также с ними выехали два человека из числа детей, лишенных родительской опеки.

"Сейчас они в безопасности, получают необходимую медицинскую и психологическую поддержку" , - добавил Прокудин.

С начала этого года с временно оккупированного левобережья Херсонской области удалось эвакуировать 152 ребенка и шесть жителей области, которые имеют статус детей-сирот.

Возвращение украинских детей

С начала полномасштабной агрессии России против Украины в феврале 2022 года депортация украинцев на территорию РФ и Беларуси стала массовой практикой.

Процесс возвращения таких детей домой является сложным и длительным. Однако, благодаря усилиям украинских властей, некоторых из них все же удается вернуть на Родину.

В мае с временно оккупированных территорий Украины было эвакуировано 13 детей вместе с их семьями. А в июне в свои дома в Херсонской области вернулись семь украинских детей, проживавших на временно оккупированной территории.