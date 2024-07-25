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В Украине планируют строже проверять водителей и тех, кто получает права: подробности

В Украине планируют строже проверять водителей и тех, кто получает права: подробности
Фото: Pixabay

Территориальным органам МВД могут разрешить получать из реестров и проверять данные о месте жительства граждан, а также предоставить доступ к оцифрованным образам лица, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорится в проекте закона №9504.

Что предлагает изменить законопроект

Действующее законодательство уполномочивает территориальные органы Министерства внутренних дел (МВД) Украины на предоставление административных услуг, связанных с:

  • предоставлением права на управление транспортными средствами (ТС)
  • государственной регистрацией (перерегистрацией) ТС
  • снятием с учета транспортных средств

В то же время отсутствует специальная норма (на уровне закона), которая бы давала территориальным органам МВД правовые основания для получения необходимой для предоставления таких услуг информации.

Исходя из этого, проект закона №9504 предлагает внести в украинское законодательство ряд изменений.

Они должны разрешить территориальным органам МВД получать из реестров и баз данных государственных органов информацию, необходимую для предоставления гражданами админуслуг в сфере дорожного движения.

При этом Кабинет министров предлагается наделить правом определять порядок и объем получения информации (в том числе - для осуществления ее проверки), необходимой для предоставления таких административных услуг:

  • по информационным системам и электронным базам данных (реестров) органов исполнительной власти
  • по информационным системам и электронным базам данных (реестров) других государственных органов (в частности из Единого государственного демографического реестра)

Речь идет о том, что Кабмин сможет определять объем данных, необходимых, например, для проверки лица, обратившегося за перерегистрацией автомобиля (или любой другой услугой из вышеприведенных).

Ожидается, что реализация этого законопроекта :

  • обеспечит возможность повысить качество предоставления административных услуг гражданам
  • позволит сократить перечень документов, необходимых для их получения

Какую информацию смогут проверять территориальные органы МВД

Согласно предложенным законопроектом изменениям, территориальным органам МВД предоставит право на получение и проверку при предоставлении административных услуг такой основной информации о гражданах:

  • имя лица (на украинском языке и латинскими буквами - в соответствии с правилами транслитерации)
  • дата рождения
  • место рождения
  • сведения о зарегистрированном или задекларированном месте жительства (нахождения) лица, снятии лица с регистрации места жительства или об изменении места жительства (нахождения) лица
  • реквизиты паспорта гражданина Украины, паспорта гражданина Украины для выезда за границу, виды на постоянное проживание, виды на временное проживание, удостоверения беженца, удостоверения нуждающегося в дополнительной защите удостоверения лица, которому предоставлена временная защита
  • уникальный номер записи в Реестре
  • отцифрованный образ лица лица

Основное о проекте закона

Проект закона №9504 о внесении изменений в некоторые законы Украины о доступе к информации, необходимой для предоставления административных услуг в сфере дорожного движения, был зарегистрирован в Верховной Раде 17 июля 2023 года.

Инициатором законопроекта выступил премьер-министр Денис Шмигаль.

Главным комитетом ВРУ по этому вопросу стал комитет по транспорту и инфраструктуре под руководством Юрия Киселя.

В Украине планируют строже проверять водителей и тех, кто получает права: детали

27 мая было предоставлено заключение комитета о разбирательстве. По состоянию сейчас документ ожидает рассмотрения Верховной Радой.

В заключительных положениях документа уточняется, что закон вступает в силу через шесть месяцев со дня, следующего за днем его опубликования (учитывая, что его реализация потребует от правительства разработки ряда проектов нормативно-правовых актов).

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