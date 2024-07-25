РосСМИ: В России резко замедлилось промышленное производство

В июне темпы роста промышленного производства в стране замедлились практически втрое и стали самыми низкими за последние 15 месяцев, сообщает Экономическая правда.

Об этом пишет российское издание The Moscow Times со ссылкой на отчет Росстата от 24 июля.

За месяц промышленность прибавила лишь 1,9% в годовом выражении (после майского роста на 5,3%), а месяц к месяцу и вовсе начала падать: относительно мая выпуск в России упал на 1,5% — рекордно с января 2023 года.

В обрабатывающем секторе в целом темпы роста замедлились вдвое — с 9,1% в мае до 4,6% в июне.

"После ударов Украины по крупнейшим НПЗ производство нефтепродуктов просело на 4,4%, дизтоплива — на 8,1%" , - пишет издание.

Вслед за обвальным падением экспорта металлов на 1,2% сократился выпуск в металлургии. Одновременно начало сокращаться производство отечественных одежды и обуви, которые должны заменить россиянам ушедшие из РФ иностранные бренды (на 2,8% и 9,9% соответственно).

В сырьевом секторе Росстат зафиксировал сильнейшее падение с марта 2023 года: добыча полезных ископаемых снизилась на 3,1%, а по сравнению с маем (-0,3%) темпы спада ускорились в 10 раз.

На 3% уменьшилась добыча угля после того, как Индия, Китай и Турция резко сократили его закупки.

"Данные по нефти и газу — главным экспортным товарам экономики — в российской статистике засекречены" , - пишет издание

Напомним:

В России рентабельность продажи бензина Аи-95 на автозаправочных станциях ушла в минус.

