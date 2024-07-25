МВД о задержании подозреваемого в убийстве Фарион: Это лишь исполнитель убийства

Глава МВД Игорь Клименко заявил, что следствие имеет достаточно доказательств утверждать, что именно задержанный в Днепре молодой человек стрелял в языковеда Ирину Фарион, сообщает Украинская правда.

"Есть достаточно доказательств утверждать, что именно задержанный стрелял в языковеда. 139 часов непрерывной работы огромной команды оперативников, следователей, криминальных аналитиков, экспертов, других полицейских служб, сотрудников Службы безопасности Украины.

Проверили каждый уголок по маршруту отхо ﻿﻿ да стрелка и обыскали около 100 га леса. Наконец подозреваемого выследили. Установили личность. Имея его фото, это было дело времени: смарт-камеры видеонаблюдения поймали его везде" , – сообщил Клименко.

По словам министра, 18-летний задержанный является жителем Днепра. Во время подготовки к преступлению он арендовал по меньшей мере три квартиры во Львове.

Сейчас следствие склоняется к мысли, что стрелок - только исполнитель.

Больше информации обещают позже.