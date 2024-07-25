Правительство выделило 258 млн для обеспечения водой Николаева и Кривого Рога

Кабинет министров Украины выделил 258 млн гривен для дальнейшей реализации проекта обеспечения водой Николаева и Кривого Рога.﻿ Со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля на заседании Кабинета министров, пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.

"На повестке дня сегодня есть важные решения, которые также касаются поддержки наших общин и регионов. Так, Правительство выделяет 258 млн гривен для дальнейшей реализации проекта обеспечения водой Николаева и Кривого Рога" , - сказал Шмыгаль.

По его словам, средства пойдут на мероприятия, связанные с подачей воды по каналу Днепр-Ингулец. Благодаря этому проекту и Николаев и Кривой Рог будут с водой.

Также, как рассказал премьер, правительство приняло решение о выделении дополнительной субвенции для громад, которые больше всего пострадали и испытали наибольшее негативное влияние в связи с российской агрессией.

"Речь идет о распределении 286 млн гривен. Это важный элемент поддержки этих общин. В частности, 5,6 млн гривен будет выделено общинам Херсонской области" , - добавил Шмыгаль.

Напомним, в апреле 2022 года российские террористы разрушили водопровод, с помощью которого Николаев получал питьевую воду.

Проблема с водой также усугубилась после того, как россияне взорвали дамбу Каховской ГЭС в Херсонской области 6 июня 2023 года. В результате часть территорий Херсонской, Николаевской, Днепропетровской и Запорожской областей была затоплена.

В марте этого года премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что в Николаеве построят новый водопровод, проект будет подготовлен в короткие сроки.