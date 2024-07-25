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Армия РФ продвинулась в пяти населенных пунктах Донетчины - DeepState

Армия РФ продвинулась в пяти населенных пунктах Донетчины - DeepState
Фото: Facebook

Российские оккупационные войска имели успех в районах пяти населенных пунктов на востоке Украины. Со ссылкой на информационный ресурс DeepState, сообщает Зеркало недели.

"Враг продвинулся возле Пантелеймоновки, Ивановки, Прогресса, в Новоселовке Первой и Волчьем", - говорится в сообщении.
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t.me/DeepStateUA

Аналитики подчеркнули, что тотальное превосходство в живой силе является одной из причин постоянного продвижения армии РФ.

"На данной фотографии можно увидеть пехотную колонну, которая двигается с Очеретино на запад через железную дорогу. Оккупанты целыми взводами по 40-60 человек двигаются к передней линии и занимают ее. Недостаточное количество стволов и боекомплекта тоже играет свою роль", - говорится в сообщении.
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t.me/DeepStateUA

Отмечается, что в селе Прогресс сейчас находится не менее трех рот россиян. Кроме этого, войска РФ вплотную подошли к Веселому и Ивановке.

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