Армия РФ продвинулась в пяти населенных пунктах Донетчины - DeepState
Российские оккупационные войска имели успех в районах пяти населенных пунктов на востоке Украины. Со ссылкой на информационный ресурс DeepState, сообщает Зеркало недели.
"Враг продвинулся возле Пантелеймоновки, Ивановки, Прогресса, в Новоселовке Первой и Волчьем", - говорится в сообщении.
Аналитики подчеркнули, что тотальное превосходство в живой силе является одной из причин постоянного продвижения армии РФ.
"На данной фотографии можно увидеть пехотную колонну, которая двигается с Очеретино на запад через железную дорогу. Оккупанты целыми взводами по 40-60 человек двигаются к передней линии и занимают ее. Недостаточное количество стволов и боекомплекта тоже играет свою роль", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в селе Прогресс сейчас находится не менее трех рот россиян. Кроме этого, войска РФ вплотную подошли к Веселому и Ивановке.