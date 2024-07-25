Крымские чиновники начали массово вывозить семьи на территорию РФ - ГУР

После эффективных ударов украинских Сил обороны по военным объектам в Крыму наблюдается новая волна вывоза из полуострова семей российских чиновников. Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов, сообщает Укринформ.

«В последнее время после ряда эффективных действий украинских сил безопасности и обороны, ударов, в частности, по военной логистике, можно сказать, что наблюдается новая волна (вывоз семей российских чиновников – ред.)» , - сказал Юсов.

Он добавил, что свои семьи из Крыма вывозят как военные, так и гражданские чиновники, и этот процесс длится уже достаточно давно.