На Одесчине задержали 15 мужчин, которые пытались выехать в Молдову

В Одесской области пограничники задержали группу из 15 мужчин, которые на микроавтобусе пытались незаконно пересечь границу с Молдовой. Со ссылкой на Госпогранслужбу, пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.

"От 4 до 10 тысяч долларов оплатил каждый из мужчин за услуги 22-летнего "перевозчика", который набил их в потрепанный микроавтобус. Впрочем, обещание вывезти их в Молдову не сдержал, ведь их дорогой встретили пограничники" , - говорится в сообщении.

Как отметили в ГПСУ, на нарушителей составлены админпротоколы, а в отношении водителя возбуждено уголовное производство. Дело уже направлено в суд.