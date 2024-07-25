Армия РФ готовит наступление на Гуляйполе в Запорожской области - Bild

В Запорожской области русские агрессоры концентрируются вблизи оккупированного города Пологи, чтобы наступать оттуда на Гуляйполе. Об этом пишет немецкое издание Bild со ссылкой на источники, сообщает Корреспондент.

"Россияне сейчас готовят наступление в Запорожской области и перекидывают войска в Пологи для удара в направлении Гуляйполя. Гуляйполе является важным стратегическим и логистическим пунктом для украинцев. Если россияне возьмут его, Украина окажется под массированным давлением в Запорожской области" , - говорится в публикации.

Другой источник в военных кругах Запада сообщил, что незадолго до саммита НАТО в Вашингтоне союзников Альянса проинформировали из Киева об украинском плане мобилизации, который может привести к "локальным контратакам начиная с осени".

По данным издания, уже сейчас для этого в ВСУ формируются новые бригады, ротация бригад и компенсируются потери.