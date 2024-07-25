Ракета, атаковавшая "Охматдет", имела американскую микросхему - NYT

В российской крылатой ракете Х-101, которой был нанесен удар по детской больнице "Охматдет" в Киеве, найден чип производства американских компаний, поставки которых в РФ запрещены санкциями. Об этом пишет The New York Times, сообщает Деловая столица.

Речь идет об одной из самых важных микросхем — Field Programmable Gate Array или FPGA, изготовленная такими американскими компаниями, как Advanced Micro Devices и Intel, п

Этот чип используется в пожарной сигнализации, интернет-модемах, ракетах и беспилотниках для молниеносной обработки данных.

Согласно данным российской таможни, с начала войны Россия импортировала FPGA на сумму более $390 млн. Поставки являются лишь частью усилий Кремля по обходу санкции и поддержке поставки критически важных технологий.

По данным журналистов, Россия покупает американские микросхемы у международных дистрибьюторов. Компании, занимающиеся производством чипов, по закону не обязаны отслеживать, куда уходят их товары. Компании-дистрибьюторы находятся в Гонконге, Китае, Турции, Индии, Сербии и Сингапуре. Они обеспечивают постоянную поставку в Россию технологий.

Некоторые компании-посредники являются частью давних сетей оффшорных фирм, принадлежащих российским бизнесменам, в частности связанным с военно-промышленным комплексом РФ.

Издание отмечает, что западные регуляторы были ошеломлены скоростью, с которой подставные компании начали действовать после введения санкций против РФ. Как только один поставщик выделяется, на его месте появляются новые, иногда с тем же владельцем. Некоторые из компаний работают на заднем дворе Соединенных Штатов, в том числе одна связанная с Россией фирма, возглавляемая латвийско-канадским пенсионером, проживающим в двухэтажном доме в пригороде Торонто. Не исключено, что этот пенсионер не знает об этой фирме.