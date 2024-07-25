Венгрия взяла кредит в банках Китая на сумму 1 млрд евро - Politico

Венгрия весной этого года взяла кредиты в китайских банках на общую сумму 1 млрд евро. Со ссылкой на Politico, сообщает Деловая столица.

Об этом заявили в венгерском долговом агентстве.

Кредит Будапешту предоставили Банк развития Китая, Экспортно-импортный банк Китая и венгерский филиал Банка Китая. Кредит был полностью использован 19 апреля, его нужно погасить в течение трех лет.

Издание обращает внимание, что о подписании кредитного соглашения ранее не объявлялось. Об этом стало известно только после публикаций в местной прессе. Правительственное агентство подтвердило данную информацию.

"Кредитное соглашение позволяет финансировать инвестиции в инфраструктуру и энергетический сектор, в частности. Соглашение позволяет удержать соотношение государственного долга к ВВП в пределах предельного уровня 28,9%" , — говорится в сообщении.

Новый заем является крупнейшим для Будапешта. На втором месте – кредит от китайского Эксимбанка на железнодорожный проект Будапешт – Белград на сумму $917 млн (877 млн евро в день получения).

Государственный долг Венгрии составляет рекордные 140 млрд евро (73,5% ВВП) и дефицит бюджета в 6,7% ВВП, обращают внимание журналисты. Отмечается, что Будапешт отчаянно нуждается в деньгах в условиях отсутствия средств от Евросоюза.