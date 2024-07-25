Кулеба: Китай дал четкий сигнал, что работает над решением войны

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что по результатам переговоров с китайским коллегой Ван И в Гуанчжоу получил четкий сигнал, что Китай не ищет "временных решений", а работает на устойчивое и стратегическое решение проблемы начавшейся РФ войны против Украины.﻿﻿ Об этом в интервью рассказал Кулеба, сообщает Украинская правда.

В частности, Кулеба отметил, что первый и важнейший пункт по переговорам – это то, что Китай поддерживает территориальную целостность Украины. По его словам, от Ван И "очень четко и неоднократно" прозвучало, что позиция по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины неизменна для Китая.

Второй важный дипломатический момент, по его словам, – позиция по установлению устойчивого справедливого мира в Украине.