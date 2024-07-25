Украина проигнорировала заседание Совбеза ООН под председательством РФ

Постоянный представитель Украины при Организации Объединенных Наций Сергей Кислица в четверг, 25 июля, проигнорировал заседание Совбеза ООН, на котором страна-агрессор РФ обсуждала предоставление Украине вооружения Западом, сообщает Новое время.

Об этом говорится в заявлении представительства Украины при ООН.

Как сказано в заявлении, 25 июля состоялось 16-е с сентября 2022 года заседание, созванное Россией для якобы для решения проблемы «поставки оружия в Украину».

«Россия не имеет права ни с правовой, ни с моральной точки зрения председательствовать в Совете Безопасности» , — говорится в заявлении.

Также Украина заявила, что РФ нарушила правило 20 Временного регламента Совбеза ООН.