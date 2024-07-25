Стефанчук: К законодательству относительно олигархов вернемся после войны

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что к работе над законодательством, связанным с олигархами, парламент вернется после войны. Об этом он сказал в эфире телемарафона, сообщает Укринформ.

«Думаю, после завершения войны мы обязательно вернемся к этому вопросу, потому что не имеем права откатиться в тот формат экономики и общественно-политических отношений, которые были до момента полномасштабного вторжения в Украину. Модель государства, строящегося на олигархическом принципе, обречена на неуспех» , – рассказал Руслан Стефанчук.

Он напомнил, что борьба с олигархами была одним из семи условий от Евросоюза для обретения Украиной статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

«Мы ее выполнили, этот закон ("О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" – ред.) был принят, запущен, но мы договорились, что он один, как монозакон, работать не может» , - отметил Стефанчук.

По словам спикера, для того, чтобы этот закон носил системный характер, к нему был принят ряд других законов и решений. Среди них Стефанчук вспомнил принятие закона о лоббизме, изменений в антимонопольное законодательство, принятие вопросов, связанных со Счетной палатой.