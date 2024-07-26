ГУР: Россия не планирует наступление на юге, но концентрирует силы на Донбассе

Пока россияне не планируют большое наступление на юге. В то же время, захватчики концентрируются именно на украинском Донбассе, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрея Юсова в эфире национального телемарафона.

Как отметил представитель ГУР, об этом свидетельствует и то, что глобальных изменений во враждебной группировке не наблюдается. У врага сохраняются большие потери среди личного состава, в связи с чем оккупанты пытаются проводить ротацию.

"Но столкновения и отдельные попытки наступательных операций со стороны врага практически по всей линии фронта. Мы можем говорить, что наиболее ожесточенные бои происходят именно на украинском Донбассе. Все остальное - враг проводит много обманных маневров и действий", - отметил Юсов.

Переброска сил окупантов на Восток

Напомним, советник мэр Мариуполя Петр Андрющенко накануне сообщил, что кафиры перебрасывают резервы через Мариуполь из Запорожской области в Донецке.

Также сообщалось, что российские войска пополняют свой личный состав в Запорожской области. Сейчас там находятся более 90 тысяч окупантов. В то же время, угрозы наступления на этом направлении нет.