Глава "Укрэнерго" об отключении света: самый сложный период лета - уже позади

Самый сложный период лета, вероятно, уже позади. На сегодняшний день есть возможность применять графики отключения света реже, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

"У нас есть все причины ожидать, что самый сложный период лета - уже позади. Мы прошли очень сложные пару недель и сейчас действительно ситуация улучшилась" , - подчеркнул председатель правления НЭК "Укрэнерго".

Он отметил, что это прежде всего связано с тем, что спала абсолютно аномальная и рекордная жара, а следовательно - уменьшилось потребление электроэнергии.

Кудрицкий также отметил, что ситуацию в энергетике также улучшил выход из ремонта определенных энергогенерирующих мощностей, которые добавили системе мощностей и сократили дефицит.

"Поэтому вместо сложного режима 3-4 очереди - мы имеем 1-2, которые применяются в зависимости от времени. В некоторые часы дефицит может быть меньше, в некоторые - немного больше. А в некоторые - мы даже имеем возможность не вводить никаких ограничений электропотребления" , - сказал председатель правления "Укрэнерго".

К тому же, Кудрицкий отметил, что, если не будет каких-то новых масштабных повреждений электростанций - то ситуация будет иметь тенденцию к улучшению. По крайней мере, в следующие несколько недель.

Напомним, что с весны "Укрэнерго" было вынуждено ввести графики отключения света из-за значительного дефицита в энергетике.

Основной причиной этого стали активные обстрелы энергетических объектов Украины со стороны РФ. Однако летом ситуация сильно ухудшилась из-за увеличения потребления электроэнергии. Сильная жара от которой украинцы спасались кондиционерами повлекла за собой значительный дефицит и графики почасовых отключений были "строже".

Украинцев даже попросили минимизировать использование кондиционеров и ограничить использование энергоемких приборов.