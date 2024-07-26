Графики отключения света 27 июля: как будут применять ограничения

В Украине завтра, 27 июля, графики отключений света планируют применять в течение шести часов. Они будут действовать только вечером, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает ДТЭК в Telegram.

По информации компании, "Укрэнерго" отдало распоряжение применять графики отключений света с 17:00 до 23:00.

Более детальных подробностей в ДТЭК не раскрыли.

Что предшествовало

Напомним, в Украине последние дни снизили объемы отключений света в рамках графиков. Это в первую очередь связано с тем, что в стране спала аномальная жара, которая была причиной значительного увеличения потребления электроэнергии.

Также в течение этой и прошлой недели в стране из планового ремонта вывели два энергоблока на атомных электростанциях. Это привело к увеличении генерации и сократило дефицит в энергосистеме.

Поэтому на этой неделе, к примеру, графики отключений света не применяют на все сутки, как это было раньше.

В частности, сегодня, 26 июля, графики действуют с 05:00 до 24:00. Применяются одна и две очереди отключений света одновременно, что позволяет не ограничивать электроснабжение в серых зонах графиков.