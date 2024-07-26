Оккупанты продолжают атаковать: в Генштабе рассказали о ситуации на фронте

С начала суток 26 июля российские войска активны почти по всей линии боевого столкновения. Наибольшие усилия враг концентрирует на наступательных действиях на Кураховском и Покровском направлениях, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Как сообщили в Генштабе, всего на фронте в настоящее время произошло 78 боевых столкновений. Украинские защитники сдерживают давление и наносят врагу значительные потери.

Приграничные населенные пункты Сумской и Черниговской областей и дальше страдают от артиллерийских обстрелов и авиаударов с территории российской федерации.

От огня артиллерии и минометов пострадали районы населённых пунктов Клюсы, Искрисковщина, Александровка, Рясное, Павловка, Хреновка, Леоновка, Славгород, Большая Писаревка. А неуправляемыми авиаракетами российские террористы избивали с вооружения штурмовиков Су-25 по району Басовки.

Систематические бомбардировки вражеской авиации подвергаются Харьковской области. Сегодня, с российской территории, оккупанты в общей сложности сбросили 11 КАБов. Удары пришлись в районы населенных пунктов Тихое, Глубокое, Волчанск, Липцы, Волчанские Хутора.

На Харьковском направлении ВСУ отразили семь вражеских штурмов возле Слобожанского, Глубокого и Волчанская.

На Купянском направлении противник трижды штурмовал наши позиции в районах Стельмаховки, Табаевки и Песчаного. Около двух последних населенных пунктов бои продолжаются. Оккупанты бамбардировали Купянск-Узловой и били НАРами недалеко от Синьковки.

На Лиманском направлении за сегодняшний день захватническая армия совершила пять атак на позиции украинцев близ Невского, Новосергеевки и Новоегоровки. Два боестолкновения завершилось без успеха для противника, еще три — продолжаются. Оккупанты самые активные в районе Невского.

На Северском направлении захватчики совершили три безуспешных атаки вблизи Верхнекаменского и Иванодарьевки. Ситуация контролируема.

На Краматорском направлении в течение дня наши войска отбивают четыре вражеских штурма возле Григоровки и Часовогого Яра. Оккупанты действуют при поддержке авиации — бьют НАРами.

На Торецком направлении враг семь раз проводил атаки недалеко от Железного, Северного и Нью-Йорка. Около каждого из этих населенных пунктов сейчас продолжаются боестолкновения. Кроме того, захватчики нанесли авиаудары по Нью-Йорку и Дружбе неуправляемыми авиационными ракетами.

На Покровском направлении в это время произошло наибольшее количество боеприкосновений. С начала суток оккупанты предприняли уже 23 попытки вытеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Новоалександровки, Воздвиженки, Веселого, Новоселовки Первой, Яснобродовки и Тимофеевки.

Более половины боевых столкновений продолжается до сих пор. Также враг нанес четыре авиаудара по районам Александрополя и Новоселовки Первой.

Продолжаются активные бои на Кураховском направлении. В настоящее время украинские защитники уже отбили восемь атак оккупационной армии, и продолжают давать отпор захватчикам еще в четырех боестолкновениях.

Противник концентрирует усилия в районах Красногоровки, Константиновки и Парасковеевки. Оккупанты бомбардировали КАБами территории неподалеку от Украинска.

На Времовском направлении отражен один вражеский штурм возле Водяного. Продолжаются бои в четырех локациях неподалеку от Константиновки, Старомлиновки и того же Водяного. Противник нанес удары неуправляемыми авиационными ракетами в районе Урожайного.

На Ореховском направлении оккупаны получили жесткий отпор вблизи населенных пунктов Работино, Малая Токмачка и Новоандреевка, совершив пять атак.

Кроме того, бомбили семь КАБ район Малой Токмачки и выпустили более 120 неуправляемых авиаракет. НАРамы целили в сторону Гуляйполя, Лобкового и Каменского.