Российское судно нарушило территориальные воды Финляндии

Российское судно зашло в территориальные воды Финляндии в Финском заливе в пятницу, 26 июля, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Финляндии.

В ведомстве заявили, что подозревают российское судно в территориальном нарушении морской акватории Финляндии в восточной части Финского залива. Это произошло днем 26 июля.

"Министерство обороны как высший территориальный надзорный орган направляет и координирует деятельность территориальных надзорных органов по территориальному надзору. Пограничная служба отвечает за расследование случаев нарушения границы" , - говорится в сообщении Минобороны.

Напомним, в июне два российских бомбардировщика и два истребителя нарушили воздушное пространство Финляндии.