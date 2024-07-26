Зеленский: Украина должна усилить позиции на Покровском направлении

Украина должна усилить позиции в противостоянии оккупантам на Покровском направлении. Этот участок фронта сейчас основной для врага, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Он рассказал, что сегодня, 26 июля, он детально разбирал ситуацию на сложных направлениях фронта, в первую очередь на Покровском направлении, с министром обороны Украины Рустемом Умеровым и военным командованием. В частности, было два доклада главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

По словам президента, Покровское направление является тем участком фронта, где сосредоточены основные атаки оккупантов.

"Должно быть сделано и будет сделано все, чтобы усилить наши позиции, нашу украинскую способность наносить оккупанту ощутимые потери", - отметил Зеленский.

Что предшествовало

Напомним, согласно данным последней сводки Генерального штаба ВСУ, на Покровском направлении за сутки было зафиксировано самое большое количество столкновений по сравнению с другими участками фронта.

Всего оккупанты совершили 23 попытки вытеснить украинских защитников с позиций в районах семи населенных пунктов.

Также россияне применяют там авиацию, они пытаются наносить авиаудары по позициям ВСУ.