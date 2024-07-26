СМИ: Во Франции из-за диверсий отменили поезда из Нидерландов

Международная компания Eurostar попросила пассажиров отложить свои поездки во Францию или Великобританию. Компания обратилась к пассажирам из-за проблем на французских железных дорогах, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает NU.nl.

По данным издания, нарушители устроили акции вокруг железнодорожных линий, чем нарушили движение поездов. Севернее и западнее Парижа поезда курсируют реже или вообще не ходят.

Многие скоростные линии также не работают. И это произошло в день открытия Олимпийских игр в Париже.

Поезда Eurostar, курсирующие между Амстердамом и Парижем, также испытывают серьезные осложнения на французской железнодорожной сети. Это замечают не только болельщики, но и участники Олимпиады, которые хотят добраться до Парижа из Нидерландов.

Eurostar призывает клиентов отложить свое путешествие по возможности. Скоростные поезда между Лиллем и Парижем приходится перенаправлять, и, как следствие, пассажиры легко могут опоздать на полтора часа.

Некоторые поезда вообще не работают.

Согласно сообщению Eurostar, клиенты, забронировавшие билеты на поезд, будут проинформированы по электронной почте и текстовым сообщениям.

Напомним, мы сообщали, что сегодня, 26 июля, в день старта Олимпиады, во Франции произошел масштабный сбой на железной дороге.

Более того, из соображений безопасности во Франции эвакуировали "Евроаэропорт". Полеты были временно приостановлены.

Однако на этом курьезы не кончились. Уже во время открытия Олимпийских игр этого года разгорелся скандал. Французы начали свирепствовать из-за выступления Леди Гаги.