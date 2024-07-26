Премьер Индии может посетить Украину: СМИ назвали вероятную дату

Премьер-министр Индии Нарендра Моди посетит Украину в августе. Ожидается, что визит состоится во второй половине месяца, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Wionews.

Ожидается, что визит состоится на третьей неделе августа, скорее всего, 23 августа.

Это будет его первый визит в Украину с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году.

Напомним, что в начале этого года президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Моди и пригласил лидера Индии навестить его страну.

Отметим также, что в этом месяце Индия вызвала посла Украины. Это произошло после того, как президент Украины раскритиковал встречу Моди с российским диктатором Владимиром Путиным, назвав это "разрушительным ударом по мирным усилиям".