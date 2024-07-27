Парламент Польши разрешил пограничникам применять оружие для самозащиты
Парламент Польши одобрил предложения по декриминализации при определенных обстоятельствах использования огнестрельного оружия пограничниками для самозащиты. Неправительственные организации говорят, что законодательные изменения противоречат стандартам прав человека, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает BBC.
В прошлом месяце 21-летний польский солдат скончался после того, как получил ножевое ранение, пытаясь помешать мигрантам нелегально попасть в страну.
Варшава обвиняет Беларусь в поощрении азиатских и африканских мигрантов нелегально въезжать в Польшу с целью дестабилизации Европейского Союза.
По словам замминистра внутренних дел Польши Мацея Дущика, 13 офицеров пограничной службы пострадали от нападений мигрантов с начала кризиса три года назад.
Дущик сказал, что офицеры будут освобождены от уголовной ответственности, если они используют оружие в ответ на прямое нападение, чтобы защитить жизнь своих коллег.
Между тем, комиссар Совета Европы по правам человека Майкл О'Флаэрти и другие правозащитные организации призвали польских депутатов отклонить предложения, заявив, что они противоречат стандартам прав человека.
Польская общественность, похоже, поддерживает жесткую позицию премьер-министра Дональда Туска относительно безопасности границ: один опрос в прошлом месяце показал, что 86% поддерживают разрешение солдатам использовать оружие для отражения нападений некоторых мигрантов.
Что предшествовало
Беларусь начала организованно свозить незаконных мигрантов к границе с Польшей несколько лет назад. Там периодически происходят столкновения, поскольку мигранты с помощью белорусских пограничников провоцируют защитников польской границы.
Польша укрепляет восточную границу.
Также Польша и Балтийские страны предлагают построить линию обороны на границе с Россией и Беларусью. Соответствующее письмо они направили в ЕС.