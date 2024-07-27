ЕС запустил процедуру из-за чрезмерного дефицита бюджета у семи стран

В ЕС инициировали процедуру чрезмерного дефицита бюджета против семи стран-членов после заседания Совета Евросоюза в пятницу, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в сообщении Совета ЕС.

К процедуре были включены Франция, Италия, Бельгия, Венгрия, Мальта, Польша и Словакия.

Голосование о начале процедуры началось в среду и завершилось в пятницу.

Указанные страны будут иметь от четырех до семи лет, чтобы осуществить корректирующие действия.

19 июня Еврокомиссия решила включить эти семь стран в процедуру, поскольку считала, что они не приняли никаких корректирующих мер.

Когда дефицит страны-члена превышает 3% ее валового внутреннего продукта (ВВП), а долг превышает 60% ВВП, запускается процедура чрезмерного дефицита. Все страны-члены должны придерживаться этих договорных показателей.

Процедура чрезмерного дефицита призвана гарантировать, что все страны-члены придерживаются дисциплинированного бюджетирования и избегают чрезмерного дефицита. Конечной целью является поддержание низкого уровня долга или его сокращение до приемлемого уровня.

В конце года Совету ЕС будет предложено принять рекомендации, основанные на предложениях Комиссии, с призывом к странам-членам принять эффективные меры для исправления дефицита в определенные сроки.

Ожидается, что Европейская Комиссия представит рекомендации для Совета примерно в ноябре.

Напомним, король Бельгии Филипп І призвал политическое руководство страны отреагировать на тревожную ситуацию с дефицитом бюджета.

Как известно, "дыра" в бюджете стала вызовом и для Германии – этот вопрос был одной из причин сложных переговоров "светофорной коалиции" о бюджете.