ISW: Путин пытается заставить Запад не размещать ракеты в странах Европы

Российский диктатор Владимир Путин продолжает использовать тактику "ядерного бряцания саблей" для сдерживания Запада и влияния на процесс принятия решений в его странах, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит отчет Института изучения войны (ISW).

В отчете сослались на заявление российского диктатора Владимира Путина на военно-морском параде в Санкт-Петербурге о том, что если США в 2026 году разместят ракетные системы большой дальности в Германии, то время полета к российским промышленным и оборонным объектам составит около 10 минут. Диктатор также пообещал принять "зеркальные меры" и вывести Россию из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"Путин ошибочно пытается представить развертывание Россией запрещенных Договором о РСМД ракет, вероятно, как часть его постоянных усилий, направленных на использование ядерного бряцания саблями, чтобы подтолкнуть Запад к вынужденному сдерживанию" , - говорится в отчете.

Размещение ракет в Европе

В июне этого года США и Германия объявили, что с 2026 года США начнут "эпизодическое развертывание" на территории Германии огневых средств большой дальности, в частности Стандартной ракеты 6 (SM-6) и наземных ударных ракет "Томагавк". Мероприятия должны засвидетельствовать преданность США НАТО.

Кроме того, США развернули ракетные системы средней дальности "Тайфун" (Typhon Mid-Range Capability, MRC) в Дании и на Филиппинах в рамках недавних совместных учений.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок поддержала планы США. По ее словам, Путин постоянно расширяет арсенал ракет и это угрожает Европе. С помощью американских ракет, Германия может защитить себя и балтийских партнеров от вероятной угрозы со стороны РФ.

Однако Владимир Путин обещает принять "зеркальные меры" в случае размещения США ракет в Германии.