В России с полигона сбежали заключенные, подписавшие контракт с Минобороны

Девять российских заключенных, подписавших контракты по минобороны, скрылись с военного полигона Корочанского района Белгородской области, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении Telegram-канала "Пепел-Белгород ".

Издание опубликовало листовки, поступившие в местные отделения российской полиции, с фамилиями и фотографиями беглецов (Эдуард Арутунян, Игорь Болонин, Павел Мигунов, Денис Мустяков, Роман Сер, Николай Багров, Алексей Грязютин, Александр Иванов, Александр Касаткин).

Двое из них отбывали наказание в колониях за убийства, двое — за нанесение тяжких телесных повреждений, еще один заключенный — за похищение человека.

Как сообщалось, в мае в Польше на границе с Беларусью задержали дезертира из российской армии, пытавшегося нелегально пересечь границу через миграционный канал.