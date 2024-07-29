Генштаб: ВСУ уже отминусовали 576 тысяч российских оккупантов

Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России – только за минувшие сутки обезвредили 1 310 российских солдат и сожгли 74 артиллерийские системы врага, сообщает Украинская правда.

Об этм сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 29.07.24 ориентировочно составили:

личного состава – около 576 000 (+1 310) человек,

танков – 8 356 (+12) ед,

боевых бронированных машин – 16 103 (+8) ед,

артиллерийских систем – 16 010 (+74) ед,

РСЗО – 1 129 (+2) ед,

средств ПВО – 906 (+0) ед,

самолетов – 363 (+0) ед,

вертолетов – 326 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 12 805 (+39) ед,

крылатых ракет – 2 406 (+1) ед,

кораблей/катеров – 28 (+0) ед,

подводных лодок – 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 21 634 (+62) ед,

специальной техники – 2 690 (+19) ед.

Данные уточняются.