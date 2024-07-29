29 июля в Киеве и ряде областей графики отключений начнут действовать на 2 часа позже

В Киеве, Киевской, Днепропетровской, Одесской, Донецкой областях графики отключений начнут действовать с 18:00, а не с 16:00 и продлятся до 23:00, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК.

"В случае изменений, будем оперативно вас информировать на нашем телеграмм-канале" , - добавили в пресс-службе.

Напомним:

По указанию НЭК "Укрэнерго", графики почасовых отключений электроэнергии в понедельник 29 июля планировали применять с 16:00 до 23:00.

В другие часы ограничений не предусматривали.

Справка: когда облэнерго применяют одну очередь графиков отключений - это 4 часа ограничений в сутки, две очереди - 8 часов ограничений, три очереди - 12 часов ограничений, четыре очереди - более 12 часов ограничений.

Как в течение суток распределить эту нагрузку, какой будет продолжительность очереди - ответственность облэнерго. Именно облэнерго формируют соответствующие графики для каждого региона. "Укрэнерго" определяет лишь количество очередей, которое одновременно должны отключить все облэнерго в стране.