Российские войска обстреляли Торецк: 3 человека погибли, еще 3 ранены

В результате российских обстрелов Торецка 29 июля погибли 3 человека, еще 3 человека получили ранения, кроме того, 1 человек погиб в Гродовке, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин в Telegram.

"По меньшей мере 3 человека погибли и 3 ранены - таковы предварительные последствия обстрелов Торецка.

Россияне снова ударили по городу сегодня утром. Всем раненым оказана медицинская помощь, один человек находится в тяжелом состоянии.

Кроме того, 1 человек погиб в Гродовке".

По словам Филашкина, окончательная информация о пострадавших и разрушениях будет известна позже.

Он призвал гражданских эвакуироваться.