В Киев прибыла спецпредставительница США по вопросам восстановления Украины

В Киев в понедельник прибыла спецпредставитель США по вопросам восстановления Украины Пенни Прицкер, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк в соцсети Х (Twitter).

Бринк поздравила Прицкер с возвращением в украинскую столицу.

"Вместе с руководителями компаний Amentum, Clayco Inc и Westinghouse Nuclear мы стремимся помочь Украине строить собственное будущее. Прозрачная бизнес-среда и сильное верховенство права являются ключом к восстановлению Украины и ее пути в ЕС", – подчеркнула посол.

Прицкер была в Киеве в сопровождении бизнес-делегации в январе этого года.

Полномочия назначенной в сентябре прошлого года Прицкер охватывают работу с органами власти Украины, США и партнеров, а также с частным сектором.