Туареги после разгрома "вагнеровцев" сфотографировались с флагом Украины

После разгрома десятков россиян из "ЧВК Вагнера" в Мали повстанцы-туареги сфотографировались с украинским флагом.﻿﻿ Со ссылкой на Kyiv Post, сообщает Украинская правда.

Снимок оказался в распоряжении журналистов: "Вероятно, таким образом туареги решили выразить свою поддержку и благодарность Украине, которая, как известно, преследует "вагнеровцев" повсюду на Африканском континенте".

kyivpost.com

Источники в силах обороны и безопасности Украины подтвердили подлинность фото.

"Да, это точно фото туарегов после разгрома колонны террористов ЧВК "Вагнер" , - рассказал собеседник издания.

Украина всесторонне поддерживает любые силы в разных частях Африки, которые борются с террористами ЧВК "Вагнер".

В частности, представитель ГУР Андрей Юсов в эфире национального телемарафона 29 июля заявил, что "повстанцы получили необходимую информацию и не только информацию, которая позволила провести успешную военную операцию против российских военных преступников", добавив, что "о деталях мы определенно не будем пока говорить, но продолжение будет".