Энергетики сообщили, что отключений света во вторник не планируется

Во вторник 30 июля применение графиков отключения света не запланированы. Со ссылкой на пресс-службу ДТЭК, сообщает Экономическая правда.

"30 июля: ограничения света не запланированы. Согласно информации от Укрэнерго вторник должен пройти без отключений электричества" , - говорится в сообщении.

В случае изменений энергетики оперативно об этом сообщат.

Причина - снижение потребления из-за похолодания и возвращения в работу двух блоков АЭС