В Британии забрали почти $1 млн у российского олигарха за уклонение от санкций

Управляющий имуществом российского миллиардера Петра Авена согласился выплатить почти 1 млн долл из-за уклонения от санкций.﻿ Об этом пишет Bloomberg, сообщает Экономическая правда.

Управляющий имуществом подсанкционного российского миллиардера Петра Авена согласился выплатить более 963 260 долл, чтобы положить конец почти двухлетнему расследованию британской полиции по факту уклонения от санкций.

Тысячи фунтов стерлингов наличными, изъятые в особняке Авена за пределами Лондона, также были переданы в соответствии с законодательством о "доходах от преступной деятельности".

Отмечается, что Авена обвинили в том, что он является "прокремлевским олигархом", однако его адвокаты отвергли это обвинение.

Миллиардер отдельно добивается отмены санкций Великобритании против него. По словам адвокаты, личные убеждения Авена ставят его в "положение оппозиции к нынешнему режиму".

"Первая успешная конфискация NCA средств, полученных в ходе расследования доходов от вероятного уклонения от санкций, является важной вехой, которая должна подтолкнуть к более амбициозным действиям по обеспечению соблюдения санкций в будущем" , – заявил старший советник по вопросам прав человека в Spotlight on Corruption Джеймс Болтон-Джонс.

Согласно постановлению суда, деньги, хранившиеся на банковских счетах в HSBC Holdings Plc и Monzo Bank Ltd., были конфискованы после того, как жена Авена и его команда по управлению имуществом признали, что эти средства "либо являются имуществом, подлежащим возврату, либо предназначались для использования в противоправных целях".

Как ранее заявляли юристы, у самого Авена нет банковского счета в Великобритании, но его подозревают в использовании счетов жены и компаний по управлению имуществом в качестве личной "копилки" для финансирования своего образа жизни.

Расследование было сосредоточено на выводе около 3,7 млн фунтов стерлингов из австрийского траста в Великобританию за несколько часов до введения европейских санкций.

Британское агентство по борьбе с преступностью (NCA) просит суд навсегда арестовать 1,4 млн долл российского олигарха.