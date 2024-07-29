Прицкер покидает должность спецпредставителя США по восстановлению Украины

Специальный представитель США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер во время встречи с журналистами в Киеве рассказала, что в сентябре завершает выполнение полномочий на этой должности, сообщает Европейская правда.

Прицкер обосновала свое решение начальным сроком своих полномочий, однако также признала, что не будет работать над его продолжением: "Я должна сказать с грустью в сердце: конгрессовые требования ограничивают мое время на этой должности одним годом. Поэтому это моя последняя поездка в Киев в качестве спецпредставителя. Но я остаюсь предана этой миссии и этой работе".

Прицкер заверила, что и после ее увольнения американская администрация продолжит работать над вопросом восстановления Украины.

"Я не единственная, кто предана этой работе, администрация Байдена предана экономическому восстановлению Украины, поэтому в нашей работе будет постоянство" , – заявила она.

Пенни Прицкер также сообщила, что за неполный год с момента назначения это была ее шестая поездка в Украину.

Напомним, 14 сентября 2023 года президент США Джо Байден назначил спецпредставителя по экономическому восстановлению Украины, создав для Прицкер новую должность в правительстве.