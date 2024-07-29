США выделили Украине новый пакет вооружений на $200 млн

США предоставят Украине новый пакет военной помощи в размере до $200 млн. Об этом сказал советник по коммуникациям в сфере нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. Со ссылкой на Голос Америки.

На этот раз американская помощь по программе специальных президентских полномочий будет включать ПВО, боеприпасы для HIMARS, минометные снаряды и противотанковые ракеты Javelin.

Пентагон также оказывает долгосрочную поддержку через фонд Инициативы содействия безопасности Украины для усиления средств противовоздушной обороны, мощностей для ударов на дальнем расстоянии и противотанковых мощностей.