Армия РФ роет окопы вокруг водоема-охладителя Запорожской АЭС – Greenpeace

Военные армии РФ роют окопы вокруг водоема-охладителя Запорожской АЭС. Об этом говорится в исследовании британских военных аналитиков McKenzie по заказу международной организации Greenpeace Германии, сообщает Цензор.НЕТ.

В исследовании отмечается, что с момента оккупации ЗАЭС Россией в 2022 году и до конца июня 2024 года "в районе водоема-охладителя атомной электростанции было построено более 1000 метров траншей. В основном они сосредоточены на северной и западной стороне водоема". В Greenpeace говорят, что планы "Росатома" по перезапуску одного или нескольких ядерных реакторов на ЗАЭС повышают риски ядерной аварии.

"Новый детальный спутниковый анализ показывает, что значительная территория самой атомной электростанции еще больше милитаризируется. Там не только траншеи, например, на дамбе пруда-охладителя, но и укрепления, которые могут быть использованы как места для развертывания тяжелой военной огневой мощи. Мы пока не видим этого тяжелого вооружения, но доты строятся не просто так. Российские вооруженные силы продолжают угрожать безопасности ЗАЭС. Эти события вызывают глубокое беспокойство" , - говорит старший специалист по ядерным вопросам Greenpeace Центральной и Восточной Европы Ян Ванде Путте.

Также Greenpeace обеспокоен тем, что "значительная милитаризация территории водоема-охладителя может быть связана с будущими планами России по перезапуску ядерных реакторов на этом объекте. Все шесть реакторов были остановлены с 2022 года".

Кроме того, в исследовании говорится, что строительство Россией траншей и укреплений может быть предвестником новой насосной станции и российских усилий по перезапуску реакторов на этом объекте.