Спецпредставитель США рассказала, что нужно для экономического восстановления Украины

Специальный представитель США по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер назвала пять основных компонентов для основы сильного плана по экономическому восстановлению нашей страны.﻿ Об этом Пенни Прицкер рассказала журналистам в Киеве, пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.

По ее словам, для реализации концепции восстановления Украины в реальность "необходимо обеспечить Украину поддержкой межведомственного планирования, что на самом деле является увеличением потенциала технических экспертов, которые могут работать вместе с украинцами для содействия координации действий всего правительства и поддержки разработки единого приоритетного проекта".

Вторым пунктом Прицкер отметила необходимость ускорения, чтобы расширить список готовых к реализации проектов "с десятка до сотен и, надеюсь, в конечном счете до тысяч".

"Как сказал посол, нам необходимо поддержать Украину в ускорении реформ, что абсолютно необходимо для создания фундамента для инвестиций, процветающей экономики, вступления в ЕС и членства в НАТО" , - отметила спецпредставитель США.

Также, по ее словам, нужно заставить мир привлечь больше капитала, не только изъяв 50 млрд долларов российских замороженных активов, но и "оживив страховые, перестраховочные, фондовые и банковские рынки".

Пятый приоритет, как отметила Прицкер, - "вернуть домой ветеранов, внутренних переселенцев и беженцев, научить их тому, что необходимо для восстановления, и вернуть на рынок труда".

"Если взять эти пять основных компонентов вместе, они образуют строительные блоки сильного плана экономического восстановления Украины и выведут ее на путь процветания" , - подчеркнула она.

Напомним, 29 июля, спецпредставитель США по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер прибыла с рабочим визитом в Киев.

Она провела переговоры с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. Одной из тем обсуждений стала американская финансовая помощь Украине.

Также Прицкер заявила, что США готовы вкладывать средства в те сферы деятельности Украины, которые в этом нуждаются. Сюда относятся, в частности, сельское хозяйство, энергетика и оборонная промышленность.