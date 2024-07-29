Польша присоединилась к делу Украины против РФ по геноциду в Международном суде ООН

Польша подала заявление на присоединение к делу Украины против России в Международном суде ООН по обвинениям в геноциде по Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него. Об этом говорится в пресс-релизе суда, сообщает Укринформ.

"Польша подала в Секретариат Суда заявление о разрешении на вступление в дело в соответствии со статьей 62 устава Суда и заявления о присоединении в соответствии со статьей 63 устава Суда по делу об утверждениях о геноциде в соответствии с Конвенцией о предотвращении преступления геноцида и наказании за него (дело Украина против Российской Федерации)" , - говорится в сообщении.

Отмечается, что право на вмешательство в дело, рассматриваемое Международным судом ООН, предоставляет статья 62, если государство считает, что у него есть интерес правового характера, на который может повлиять решение по делу, то оно может подать запрос в Суд с просьбой разрешить ему вмешаться.

В своем заявлении Польша заявляет, что как сторона Конвенции о геноциде Республика Польша имеет юридический интерес в надлежащем применении Конвенции другими государствами. Помня о своем собственном обязательстве предотвращать нарушение Конвенции о геноциде, Польша понимает, что не может передавать оружие или оказывать другую помощь государству, оказывающему геноцид. Поэтому обвинения в геноциде в адрес Украины одновременно затрагивают правовое положение Польши как государства, которое предоставляет широкий спектр помощи Украине, в частности, ее восточным регионам, начиная с 2014 года.

Поэтому, согласно статье 63 Устава, Польша стремится присоединиться, ведь заинтересована в надлежащей трактовке и применении Конвенции о геноциде.

Как сообщалось, Международный суд ООН признал свою юрисдикцию по делу Украины против РФ по геноциду.

В частности, Международный суд ООН признает, что у него юрисдикция рассматривать запрос Украины о том, что она не нарушала своих обязательств по Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него и что этот запрос является приемлемым.