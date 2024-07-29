Генштаб: за сутки 117 боестолкновений, горячее всего на Покровском направлении

За сутки 29 июля на фронте состоялось 117 боевых столкновений, самая горячая ситуация на Покровском направлении, также РФ была активна на Кураховском и Торецком направлениях.﻿ Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ относительно оперативной информации относительно российского вторжения по состоянию на 22.00 понедельника 29.07, сообщает Украинская правда.

"В течение суток противник нанес по территории Украины ракетный удар с применением одной ракеты, 82 авиационных удара (задействовал, в частности 91 УАБ), использовал для поражения 459 дронов-камикадзе. Осуществил 3467 обстрелов позиций наших войск" , - говорится в сообщении.

На Харьковском направлении враг четыре раза безуспешно атаковал неподалеку Глыбокого и Волчанска.

На Купянском направлении противник в течение дня тоже четыре раза пытался продвинуться вперед неподалеку Стельмаховки и Песчаного. Успеха не имел.

На Лиманском направлении оккупанты атаковали двенадцать раз в районах Макеевки, Невского, Тернов и в Серебрянском лесу. Везде наши воины врага остановили, нанеся комплексное огневое поражение.

На Северском направлении враг шесть раз в течение дня безуспешно пытался прорвать нашу оборону в районах Переездного, Спирного и Иванодарьевки. Понес потери.

На Краматорском направлении состоялось пять боевых столкновений. Бои продолжались в районах Григорьевки, Часового Яра и Клещеевки.

На Торецком направлении украинские войска отражали 16 атак противника.

Наибольшую активность РФ проявила на Покровском направлении. Всего оккупанты 39 раз пытались вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Воздвиженка, Новоселовка Первая, Новоалександровка, Прогресс, Тимофеевка, Желанное и Яснобродовка.

На Кураховском направлении враг 18 раз атаковал наши позиции. Наибольшую активность проявил в районе Константиновки и Парасковиевки.

Семь раз оккупанты штурмовали наши позиции на Времовском направлении. Все атаки в направлениях Константиновки и Большой Новоселки остановлены.

На Ореховском направлении, вблизи Малой Токмачки, состоялось три провальных для врага боестолкновения.

На Приднепровском направлении противник, тоже трижды, неудачно штурмовал позиции украинских воинов.