Чехия рассматривает идею формирования Украинского легиона по примеру Польши

Оборонное ведомство Чехии изучает опыт Польши по созданию легиона добровольцев из украинцев.﻿ Об этом пишут Novinky.cz со ссылкой на заявление министра обороны Яны Черноховой Чехии в эфире Interview ČT 24, сообщает Цензор.НЕТ.

Глава Минобороны отметила, что украинская община, проживающая на территории Чехии, является довольно многочисленной.

"Мы хотим продолжать подготовку украинских солдат, поэтому почему бы не охватить этим процессом, возможно, уже чешских граждан, которые причисляют себя к украинской национальности, и сформировать какое-то подразделение" , - сказала Чернохова.

Она также добавила, что как и в Польше, зачисление солдат в такое подразделение в Чехии должно быть добровольным.

Напомним, создание Украинского легиона предусматривает соглашение по безопасности, подписанное Украиной и Польшей 8 июля.

Президент Владимир Зеленский сказал, что каждый гражданин Украины, который решит присоединиться к легиону, сможет подписать контракт с ВСУ.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявлял, что несколько тысяч человек, находящихся в Польше, уже зарегистрировались для вступления в специальное добровольческое подразделение Украинский легион.