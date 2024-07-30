В нескольких городах Венесуэлы вспыхнули протесты после победы Мадуро
В нескольких городах Венесуэлы вспыхнули протесты после того, как избирательная комиссия объявила победителем президентских выборов нынешнего главу государства Николаса Мадуро, сообщает Деловая столица.
Об этом говорится в сообщении CNN.
По данным издания, в столице страны Каракасе силы безопасности применили слезоточивый газ, чтобы разогнать большую толпу протестующих.
"Люди шли по главной улице, стуча кастрюлями и сковородками. Венесуэльская правозащитная организация PROVEA заявила, что промадуровские вооруженные группировки стреляли в мирных демонстрантов", — пишет издание.
Протесты зарегистрировали и в других городах — в городе Маракай, как сообщила активистка оппозиции Эстефания Натера, люди вышли на улицы, чтобы "требовать сказать правду, потому что мы знаем реальные результаты". В прибрежном штате Фалькон демонстранты повалили статую Мадуро.
По данным аналитиков, в стране может начаться новая волна беспорядков, если начнутся массовые протесты против режима. Уличные демонстрации в предыдущие годы подавляли военные, которые долгое время поддерживали Мадуро и его предшественника, покойного Уго Чавеса.
Вечером 29 июля Мадуро заявил, что большинство протестующих — это "переполненные ненавистью преступники", и что их план якобы разработали в Соединенных Штатах.