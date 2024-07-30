В нескольких городах Венесуэлы вспыхнули протесты после победы Мадуро

В нескольких городах Венесуэлы вспыхнули протесты после того, как избирательная комиссия объявила победителем президентских выборов нынешнего главу государства Николаса Мадуро, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении CNN.

По данным издания, в столице страны Каракасе силы безопасности применили слезоточивый газ, чтобы разогнать большую толпу протестующих.

"Люди шли по главной улице, стуча кастрюлями и сковородками. Венесуэльская правозащитная организация PROVEA заявила, что промадуровские вооруженные группировки стреляли в мирных демонстрантов" , — пишет издание.

Протесты зарегистрировали и в других городах — в городе Маракай, как сообщила активистка оппозиции Эстефания Натера, люди вышли на улицы, чтобы "требовать сказать правду, потому что мы знаем реальные результаты". В прибрежном штате Фалькон демонстранты повалили статую Мадуро.

Venezuelan protesters are facing off against Maduro's security forces in the heart of Caracas. No one's going to sleep tonight. pic.twitter.com/8rG50kt56y — Ian Miles Cheong (@stillgray) July 30, 2024

По данным аналитиков, в стране может начаться новая волна беспорядков, если начнутся массовые протесты против режима. Уличные демонстрации в предыдущие годы подавляли военные, которые долгое время поддерживали Мадуро и его предшественника, покойного Уго Чавеса.

Вечером 29 июля Мадуро заявил, что большинство протестующих — это "переполненные ненавистью преступники", и что их план якобы разработали в Соединенных Штатах.