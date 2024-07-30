У Шмыгаля обещают минимальные отключения света в ближайшие месяцы

В ближайшие месяцы прогнозируются минимальные отключения света, но стабилизированную ситуацию с энергетикой в Украине могут изменить "внешние воздействия", сообщает Деловая столица.

Об этом советник премьер-министра Украины по энергетике Юрий Бойко заявил в эфире телемарафона.

"Мы вошли в период, когда генерирующего электричества в системе стало больше. Температура упала. Снизилось потребление. Мы, к сожалению, погодозависимы, и сегодня находимся в относительном балансе.

Если не будет внешних воздействий, то ограничения будут носить незначительный характер в течение следующих трех месяцев", — говорит чиновник.

Как сообщалось, во вторник, 30 июля, не планируется применение графиков отключения электроэнергии.