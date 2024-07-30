Украинские десантники под Курахово отбили очередной масштабный штурм оккупантов

На Кураховском направлении в Донецкой области украинские десантники из 79 отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады отбили очередной масштабный штурм оккупантов, к которому привлекли 57 единиц техники, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит сообщение командования ДШВ.

"Оккупанты второй раз бросила в наступление 57 единиц бронетехники, чтобы прорвать оборону Таврических десантников на Кураховском направлении - массированный российский штурм снова потерпел фиаско

Оккупанты в течение одного дня задействовали 10 танков, 47 боевых бронированных машин с пехотой, 10 мотоциклов и 1 багги.

Несмотря на огромное количество вражеской техники, все попытки врага в очередной раз были умножены на ноль: в ходе боя наши воины поразили 12 боевых бронированных машин, 8 российских танков, 9 мотобайков и багги. Уничтожено 36 оккупантов, еще 32 - ранены".

Также в ДШВ опубликовали видео отражения штурма.

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