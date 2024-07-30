Украинские десантники под Курахово отбили очередной масштабный штурм оккупантов
На Кураховском направлении в Донецкой области украинские десантники из 79 отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады отбили очередной масштабный штурм оккупантов, к которому привлекли 57 единиц техники, сообщает Украинская правда.
Об этом говорит сообщение командования ДШВ.
"Оккупанты второй раз бросила в наступление 57 единиц бронетехники, чтобы прорвать оборону Таврических десантников на Кураховском направлении - массированный российский штурм снова потерпел фиаско
Оккупанты в течение одного дня задействовали 10 танков, 47 боевых бронированных машин с пехотой, 10 мотоциклов и 1 багги.
Несмотря на огромное количество вражеской техники, все попытки врага в очередной раз были умножены на ноль: в ходе боя наши воины поразили 12 боевых бронированных машин, 8 российских танков, 9 мотобайков и багги. Уничтожено 36 оккупантов, еще 32 - ранены".
Также в ДШВ опубликовали видео отражения штурма.
Предыстория:
- 24 июля воины 79 отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады сообщили, что отбили один из крупнейших российских штурмов за все время полномасштабной войны на Кураховском направлении.
- Тогда армия оккупантов одновременно применила 11 танков, 45 боевых бронированных машин с десантом и 1 боевую машину поддержки танков "Терминатор".