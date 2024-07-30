РФ хочет легализовать криптовалюту, чтобы обойти санкции – Bloomberg

Россия стремится легализовать криптовалюту, поскольку компании испытывают все большие трудности при осуществлении международных платежей из-за угрозы вторичных санкций. Об этом пишет Bloomberg, сообщает Лига.Финансы.

На прошлой неделе Госдума приняла в первом чтении законопроект о легализации майнинга криптовалют. Во вторник, 30 июля, депутаты продолжат рассмотрение этого законопроекта и еще одного законопроекта о криптовалютах.

Ожидается, что законопроекты быстро получат одобрение сенаторов в Совете Федерации, а затем будут подписаны президентом Владимиром Путиным и вступят в силу 1 сентября.

"Раньше были опасения, что легализация криптовалюты может создать проблемы для развития внутреннего рынка" , - сказал агентству глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Он признал, что криптовалюты могут помочь России обойти западные санкции, их использование является "объективным явлением и не может игнорироваться" регулированием, сказал он.

Хотя использование цифровой валюты для платежей в настоящее время запрещено в России, Путин в этом месяце призвал правительство "не упустить момент" в регулировании этого метода внутри страны и в заграничных соглашениях.

Он заявил чиновникам, что криптовалюты "все шире используются в мире как средство платежа в международных расчетах".

1 января 2021 года в России вступил в силу закон о цифровых финансовых активах и цифровой валюте, который позволяет трактовать криптовалюту как вариант цифровой валюты, запрещает ее использование в России для оплаты товаров и услуг, но допускает использование как объект инвестирования.

В январе 2022 года, за несколько недель до начала полномасштабного вторжения России в Украину, Центробанк РФ предлагал полностью запретить использование и создание криптовалют, утверждая, что они представляют серьезную угрозу финансовой стабильности и экономической безопасности.

В конце прошлого года банк смягчил свою позицию, поддержав экспериментальное использование криптовалюты и майнинга в трансграничных расчетах.

Банк России не ответил на просьбу агентства прокомментировать изменение своей позиции.

Однако первый зампред Банка России Владимир Чистюхин в прошлом месяце говорил, что РФ следует рассмотреть все возможности преодоления трудностей в международных расчетах, в том числе и те, которые "вчера казались нам непопулярными".

На прошлой неделе Bloomberg писал, что трансграничные платежи стали главным бедствием в экономике России. Все более популярными становятся расчеты криптовалютой через Гонконг. Но и здесь россияне вынуждены пользоваться услугами посредников в таких странах, как Узбекистан или Казахстан.