Таможня предупреждает о возможных задержках при пересечении границы

В ночь с 30 на 31 июля Государственная таможенная служба будет проводить технические работы, в связи с чем возможна задержка пропуска через государственную границу лиц, товаров и транспорта, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает пресс-служба ГТС в соцсетях.

"Начиная с 23:00 час. 30 июля 2024 года Гостаможслужбой запланировано проведение технических работ по обновлению серверного программного обеспечения Единой автоматизированной информационной системы таможенных органов. Ориентировочно технические работы продлятся около 6 часов.

Во время их проведения возможны перебои функционирования программного обеспечения, которое используется должностными лицами таможен в пунктах пропуска, с общим сохранением его работоспособности. То есть возможным будет осуществление пропуска через государственную границу лиц, товаров и транспортных средств с вероятными задержками".

При этом таможенники обращают внимание, что во время проведения технических работ невозможным будет осуществление пропуска в пункте пропуска "Ужгород-автомобильный" Закарпатской таможни.

Граждан просят учесть указанную информацию при планировании пересечения границы.