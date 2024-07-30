В "Дії" теперь можно получить военно-учетный документ с QR-кодом за 10 минут

В "Дії" появилась возможность получить военно-учетный документ с QR-кодом за 10 минут, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает пресс-служба "Дії".

"Военно-учетный документ с QR-кодом необходим во многих жизненных ситуациях: от трудоустройства до прохождения проверки на блокпостах. Теперь вы можете сформировать его на портале "Дія" и при необходимости распечатать" , - говорится в сообщении.

Отмечается, что документ с "Дії" имеет такую же юридическую силу, как и бумажный или приложение "Резерв+". Так каждый может проверить корректность информации в реестре "Оберіг", в частности о бронировании.

Как получить документ:

Надо авторизоваться на портале "Дія", затем перейти в сервис "Военно-учетный документ", подать заявление и подписать его электронной подписью.

"В течение 10 минут получите документ в кабинет гражданина" , - добавили в пресс-службе.

Напомним:

В Украине стало возможным оформить военно-учетный документ с QR-кодом в ЦПАУ всего за 15 минут.