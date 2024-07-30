Зеленский проверил строительство фортификаций на границе с Беларусью
Президент Владимир Зеленский прибыл на Волынь, где ознакомился с процессом строительства фортификаций и провел совещание по безопасности, сообщает Левый берег.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
В ходе рабочей поездки в Волынскую область президент Украины Владимир Зеленский провел координационное совещание по безопасности ситуации и защите государственной границы, в котором приняли участие представители военного руководства, Государственной пограничной службы, начальники Волынской, Житомирской, Ровенской, Киевской и Черниговской ОВА.
Глава ГНСУ Сергей Дейнеко доложил о защите границы, в частности о количестве привлеченных воинов, их способностях и вооружениях.
Начальники Черниговской ОВ Вячеслав Чаус, Киевской – Руслан Кравченко, Житомирской – Виталий Бунечко, Ровенской – Александр Коваль, Волынской – Юрий Погуляйко и глава Администрации Государственной специальной службы транспорта Александр Яковец проинформировали о ходе возведения фортификаций вдоль границы с Беларусью.
Президент ознакомился с работами на одном из опорных пунктов Волынской области. Владимир Зеленский осмотрел обустройство траншей, огневых сооружений и позиций, блиндажей.
С начала полномасштабного российского вторжения здесь были построены противотанковые рвы, заградительные заборы и взводные опорные пункты с огневыми позициями. На направлениях вероятного движения бронированной техники окупантов установлены железобетонные конструкции и защитные сооружения для укрытия личного состава.
“С нашей стороны есть прочная защита и в личном составе по численности, и в линиях обороны. Во всех областях, имеющих границу с Россией и Белоруссией, также увеличили количество пограничников. И мы продолжаем это усиливать”, – подчеркнул глава государства.